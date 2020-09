Rocco Casalino ricoverato, anche lui finisce al San Raffaele – VIDEO (Di sabato 5 settembre 2020) Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte, è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano proprio dove si trova Silvio Berlusconi. Secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, Rocco Casalino sarebbe stato ricoverato il queste ore al San Raffaele di Milano. Il portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte si troverebbe dunque nel medesimo ospedale in cui … L'articolo Rocco Casalino ricoverato, anche lui finisce al San Raffaele – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Corriere : Casalino ricoverato al San Raffaele per un intervento alla mandibola - rtl1025 : ?? Rocco #Casalino ricoverato al San Raffaele di Milano per intervento a mandibola - SkyTG24 : Rocco Casalino operato alla mandibola al San Raffaele di #Milano - ilpensologo : Fortunatamente, e qui non si scherza, è andata bene l'operazione di Rocco Casalino alla mandibola. Per un po' non… - TommyBrain : RT @scenarieconomic: Son 5 mesi che attaccano la #SanitaLombarda, poi il portavoce pentastellato di Conte, Casalino, va a farsi operare al… -