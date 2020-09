Robert Pattinson svela il film che gli ha fatto capire "Cosa vuol dire recitare" (Di sabato 5 settembre 2020) Robert Pattinson, protagonista di Tenet e The Batman, ha recentemente rivelato come è nato il suo amore per il cinema e quali sono stati i film che l'hanno ispirato. Il protagonista di The Batman Robert Pattinson ha rivelato com'è nata la sua passione per il cinema e per il mestiere d'attore, parlando di Fight Club di David Fincher e raccontando anche la sua esperienza con Christopher Nolan nel film Tenet. L'attore, attualmente al cinema con Tenet e in arrivo come protagonista di The Batman, ha raccontato in un'intervista con D di Repubblica quali sono stati i film che ha amato di più e che lo hanno avvicinato al mondo cinematografico: "Uno dei primi film con un effetto decisivo su di me è stato Fight Club, mi ha ... Leggi su movieplayer

SkyTG24 : Media: 'Robert Pattinson positivo al Coronavirus'. Le riprese di 'The Batman' sono sospese - rtl1025 : ?? Robert #Pattinson positivo al #Covid19 e si fermano le riprese di #TheBatman, che viene girato a Londra.… - Agenzia_Ansa : Covid sul set di #Batman, Robert #Pattinson è positivo #ANSA - Federic17155862 : RT @chiptizenerased: Robert Pattinson positivo al covid solo perché sta cercando di diventare Edward Cullen e purtroppo la spagnola non esi… - soycuzzone : Robert Pattinson positivo? #pattinson -