Road to Siren, l’edizione speciale “vince e convince”. Ma Vasto ha voglia di Siren Festival (Di sabato 5 settembre 2020) Una vera e propria luce in fondo al tunnel. E’ probabilmente questo il modo migliore per descrivere il Road to Siren, che si è svolto ancora una volta nella meravigliosa cornice del centro storico di Vasto. Una definizione che ha un duplice significato. Il Road to Siren è infatti uno dei primi eventi musicali post-lockdown, … L'articolo Road to Siren, l’edizione speciale “vince e convince”. Ma Vasto ha voglia di Siren Festival NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

sirenfestival : ?Spazio @Conad è stato partner del ROAD to SIREN 2020 ? ?+ di 20.000 articoli + di 8.000 in offerta. Via Cardone 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Road Siren Al Road to Siren la musica di Coma Berenices, The Tangram e Lucio Corsi Zonalocale Al Road to Siren la musica di Coma Berenices, The Tangram e Lucio Corsi

Una sola location, quella del cortile di palazzo d'Avalos, posti (limitati) a sedere, fila all'ingresso per registrazione e controllo della temperatura. Vasto riallaccia così i suoi legami con il Sire ...

Road to Siren

Clicca sulle immagini per ingrandirle.

Una sola location, quella del cortile di palazzo d'Avalos, posti (limitati) a sedere, fila all'ingresso per registrazione e controllo della temperatura. Vasto riallaccia così i suoi legami con il Sire ...Clicca sulle immagini per ingrandirle.