Rio Elba (Livorno) – Denunciati 5 giovini per aver picchiato un ragazzo e buttato a mare (Di sabato 5 settembre 2020) il 26enne, stordito e ferito, è uscito dall’acqua solo grazie all’aiuto di alcuni amici, dovendo poi ricorrere alle cure dei medici per diversi traumi e lesioni. I carabinieri sono riusciti a identificare i presunti aggressori grazie ai filmati di video sorveglianza. Cinque giovani Elbani tra i 19 e i 27 anni sono stati Denunciati dai … Leggi su periodicodaily

