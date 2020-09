Rinviato il programma di Antonella Clerici per motivi tecnici e Covid (Di sabato 5 settembre 2020) Antonella Clerici è pronta a tornare in televisione con il suo È Sempre Mezzogiorno, ma il programma è stato Rinviato (anche) causa Covid. L’idea del nuovo programma di Antonella Clerici è nato in un periodo difficile per la presentatrice, per la televisione italiana e per l’Italia in generale. Per questo motivo non stupisce che il nuovo … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Rinviato programma Rinviato il programma di Antonella Clerici per motivi tecnici e Covid CheDonna.it Rinviata al 9 Settembre la partita di Coppa Italia tra Sciacca e Folgore. Manca solo l’ufficialità

La partita di calcio Unitas Sciacca-Dolce Onorio Folgore di Castelvetrano in programma domani alle ore 16 allo stadio Gurrera e valevole per la Coppa Italia di Eccellenza, è stata rinviata a mercoledi ...

Coronavirus, Schick e Soucek in isolamento: rinviata Rep.Ceca-Scozia di Nations League

TORINO - La partita di Nations League tra la Repubblica Ceca e la Scozia in programma lunedì è stata rinviata. Lo riferisce la stessa Federazione calcistica della Repubblica Ceca, a causa di un focola ...

