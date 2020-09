Riforma pensioni, uscita a 63 anni con e senza penalizzazioni (Di sabato 5 settembre 2020) Tra i tanti esperti di previdenza che stanno dicendo la loro in questo periodo di aperto dibattito per il post quota 100, si è espresso anche Cesare Damiano che suggerisce la flessibilità in uscita a 63 anni con penalizzazioni, sì, ma non per tutti. Riforma pensioni: uscita a 63 anni In un’intervista rilasciata a “Il Mattino”, Damiano ci tiene a sottolineare che “Salvini si é fatto vanto di avere cancellato o meglio superato la Riforma Fornero: ma in realtà Quota 100 é transitoria, scade il 31/12/2021 e poi la legge Fornero , a dispetto di quello che dice il capo della Lega , tornerà in tutto il suo cosiddetto splendore”. Secondo l’esponente dem, ... Leggi su pensioniefisco

IoioPk001 : @babetta123 @ConzDenis @trevi_vito Cambierà che se vince il no dovremo pagare privilegi e ignobili pensioni. La rif… - TuttoQuaNews : RT @InformazioneOg: Pensionamento #quota41: libero da vincoli accessibile a tutti, una promessa da mantenere #pensione #dignità #lavoro #ri… - pier_molinengo : Riprendono le discussioni ed i dibattiti sulla riforma delle #pensioni. Il sistema previdenziale italiano ha necess… - InformazioneOg : Pensionamento #quota41: libero da vincoli accessibile a tutti, una promessa da mantenere #pensione #dignità #lavoro… - Domenico_Marra : #Lavoro RIFORMA PENSIONI/ Il possibile restyling dell’Ape volontaria (ultime notizie) -