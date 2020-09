Riapertura stadi, Conte appoggia Brusaferro: “La presenza dei tifosi è inopportuna” (Di sabato 5 settembre 2020) Niente da fare, la strada sembra tracciata. Il tema Riapertura degli stadi in Italia rischia di diventare il nuovo tormentone dei prossimi mesi. Tutti i campionati, tra qualche settimana, sono pronti a ripartire, portandosi dietro proprio il dilemma legato al ritorno dei tifosi. Saranno porte chiuse o aperte parzialmente? Il presidente dell’ISS Silvio Brusaferro, in un’intervista al Corriere della Sera, si era mostrato abbastanza pessimista in merito. Ad appoggiarlo, adesso, anche il premier Conte: “Per quanto mi riguarda – ha affermato alla festa del quotidiano ‘Il fatto’ – la presenza allo stadio così come a manifestazione dove l’assembramento è inevitabile, non solo sugli spalti ma ... Leggi su calcioweb.eu

sscnapoli : Gennaro Gattuso smentisce categoricamente di aver parlato con il Ministro Costa della riapertura degli stadi - forumJuventus : [Corsera] Riaperuta stadi, il piano della Juve: ripartire da un primo step di 8k spettatori, i massimi sarebbero 17… - forzaroma : Conte: “Ad oggi la riapertura degli stadi sarebbe inopportuna” - marcopicchi : RT @SkySport: ULTIM'ORA Premier Conte: 'Inopportuna riapertura stadi In quei luoghi l'assembramento è inevitabile' #SkySport #Conte https:/… - leoromoli : RT @fcin1908it: Coronavirus, il premier Conte frena: 'Riapertura degli stadi? È inopportuna' - -