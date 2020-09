Riapertura scuole: servono più spazi. Nessuno però si occupa dell’edilizia scolastica da tempo (Di sabato 5 settembre 2020) Mentre le scuole erano chiuse, gli allievi a casa, i docenti in stand-by o a sbattersi come matti per fare una Dad efficace, tutti gli esperti di pandemia già sottolineavano come la Riapertura avrebbe avuto bisogno di più spazi, di una diversa organizzazione della didattica e, soprattutto di distanziamento. Essendo il nostro il “Paese del sole”, i più accorti si spingevano già allora a suggerire anche lezioni all’aperto per quanto possibile. Era da attendersi che i mesi di chiusura dell’attività fossero dedicati alla predisposizione degli spazi necessari per il rientro a settembre. Tipo semplici tettoie, utili come aule all’aperto e poi, finita l’emergenza, come angoli di cortile per ricreazione nei giorni di brutto tempo. O anche il ... Leggi su ilfattoquotidiano

lorepregliasco : Francia: 3 giorni dopo la riapertura, già chiuse 22 scuole - ItaliaViva : In caso di contagi nelle scuole con la riapertura serve una procedura chiara. Il genitore che deve assentarsi deve… - giornalettismo : La Francia chiude 22 scuole 4 giorni dopo la riapertura: troppe positività al Covid-19 - ilfattoblog : Riapertura scuole: servono più spazi. Nessuno però si occupa dell’edilizia scolastica da tempo - repubblica : RT @espressonline: L'intervista a Elly Schlein, l'onda meloniana alle regionali, la situazione delle scuole alle prese con la riapertura, i… -