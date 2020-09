Riapertura Scuole, Conte: se Andrà Male non si Farà Lockdown (Di sabato 5 settembre 2020) “Se andrà Male nessun Lockdown ma situazioni circoscritte a livello territoriale“. Queste le parole del Premier Giuseppe Conte. “Noi vogliamo gestire una pandemia in corso, una pandemia che è ancora in corso. Oggi c’è una manifestazione a Roma di persone che pensano che non esiste. A loro rispondiamo con i numeri. Punto” continua. Riferendosi ai verbali del Comitato tecnico-scientifico, aggiunge: “Sono rimasti riservati, ma non sono mai stati secretati, sono due concetti diversi. Ora tutti i cittadini potranno vedere quello che dicevano gli esperti e quello che abbiamo deciso noi“. Leggi su youreduaction

lorepregliasco : Francia: 3 giorni dopo la riapertura, già chiuse 22 scuole - AlbertoBagnai : …e dopo aver terrorizzato tutta la popolazione, insegnanti compresi, alla vigilia della riapertura delle scuole i c… - ItaliaViva : In caso di contagi nelle scuole con la riapertura serve una procedura chiara. Il genitore che deve assentarsi deve… - AntonellaAte : RT @AlbertoBagnai: …e dopo aver terrorizzato tutta la popolazione, insegnanti compresi, alla vigilia della riapertura delle scuole i cialtr… - CPellerino : RT @AlbertoBagnai: …e dopo aver terrorizzato tutta la popolazione, insegnanti compresi, alla vigilia della riapertura delle scuole i cialtr… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura Scuole Riapertura scuole, cosa accade in Europa: subito quarantene in Francia e Spagna, Londra ignora allarmi Il Messaggero Coronavirus, 1733 casi su oltre 133mila tamponi e 11 morti

Continuano ad aumentare in Italia i contagi da coronavirus, che si assestano ai livelli di maggio. Da Nord a Sud sono stati i 1733 nuovi casi e 11 i morti, in aumento rispetto a giovedì quando i nuovi ...

Smart working, come cambiano le regole dal lavoro da casa se finisce lo stato di emergenza

Abbiamo imparato a lavorare da remoto, a fare riunioni online, a conciliare ritmi casalinghi e rispettare nuove regole (per esempio quella che in quarantena è vietato lavorare anche da remoto, leggi l ...

Continuano ad aumentare in Italia i contagi da coronavirus, che si assestano ai livelli di maggio. Da Nord a Sud sono stati i 1733 nuovi casi e 11 i morti, in aumento rispetto a giovedì quando i nuovi ...Abbiamo imparato a lavorare da remoto, a fare riunioni online, a conciliare ritmi casalinghi e rispettare nuove regole (per esempio quella che in quarantena è vietato lavorare anche da remoto, leggi l ...