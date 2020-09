Riapertura Scuola Posticipata, De Luca: Questo non è un Paese Serio (Di sabato 5 settembre 2020) “Alle attuali condizioni lunedì formalizziamo il rinvio dell’apertura dell’anno scolastico”. Queste le parole del presidente della Regione Campania, De Luca, a margine di un evento elettorale. “Il governo e tutte le forze politiche dovrebbero chiedere scusa perché tutti erano d’accordo tranne me a far coincidere l’apertura dell’anno scolastico con il voto delle regionali e del referendum. Un atto demenziale, la Campania è l’unica che aveva detto di no” prosegue. “Questo non è un Paese Serio, ma un circo equestre. Si è concentrata in una settimana l’apertura delle scuole, l’apertura dei seggi e anche il via al campionato di calcio” aggiunge. De Luca poi specifica: ... Leggi su youreduaction

