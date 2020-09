Riapertura Scuola, Le Parole Della Virologa: Attenzione All’Aerazione (Di sabato 5 settembre 2020) Isabella Annesi-Maesano, direttrice dell’Istituto nazionale francese per la salute e la ricerca medica, interviene a Open e parla di Riapertura delle scuole. “L’Attenzione all’aerazione è qualcosa a cui bisogna guardare soprattutto a tutela dei docenti e del personale, più a rischio per quanto riguarda la contrazione dei sintomi gravi Della malattia – e, di conseguenza, anche molto più in grado di trasmettere la Covid-19” afferma. “Due cose molto semplici si possono fare: mascherine professionali il più possibile per i professori e stare in aule che permettano una buona aerazione” continua. “In inverno bisognerà continuare così. O puntare sui sistemi di ventilazione artificiali, come i depuratori: ne esistono moltissimi sul ... Leggi su youreduaction

capuanogio : Il CTS verso il no alla riapertura anche parziale dell’Allianz Stadium per #JuveSamp. Pesano i timori di contagi e… - sole24ore : Conte, sulla scuola: «Possibile quarantena di classe». No nuovo lockdown. Premier contrario a riapertura stadi… - matteosalvinimi : #Salvini: Mancano 15 giorni alla riapertura delle scuole e il ministro #Azzolina non ha spiegato ancora le modalità… - fattoquotidiano : RT @Virdiesse: Lucia #Azzolina alla Festa del @fattoquotidiano parla della riapertura della #scuola il 14 settembre. Seguitela sui nostri c… - Antonella_Sp_ : RT @Agenzia_Italia: 'Un'estate folle'. Galli boccia le elezioni alla riapertura della scuola -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura Scuola Riapertura scuole, cosa accade in Europa: subito quarantene in Francia e Spagna, Londra ignora allarmi Il Messaggero BRUSAFERRO: “ASINTOMATICI CON BASSA CARICA VIRALE SONO CONTAGIOSI”/ “Sul vaccino…”

Silvio Brusaferro, presidente Istituto Superiore di Sanità, ha parlato di contagi da coronavirus, terapia intensiva, mascherine, scuole, stadi e vaccino. Tanti i temi affrontati da Silvio Brusaferro, ...

Scuola, primo caso di Covid in un liceo di Roma: studente positivo, insegnanti e classe in quarantena

Primo caso Covid alla scuola Marymount International di Roma: si tratta di un ragazzo dell’ultimo anno del liceo, risultato positivo al coronavirus. Ritorno a scuola e primo caso positivo in un liceo ...

Silvio Brusaferro, presidente Istituto Superiore di Sanità, ha parlato di contagi da coronavirus, terapia intensiva, mascherine, scuole, stadi e vaccino. Tanti i temi affrontati da Silvio Brusaferro, ...Primo caso Covid alla scuola Marymount International di Roma: si tratta di un ragazzo dell’ultimo anno del liceo, risultato positivo al coronavirus. Ritorno a scuola e primo caso positivo in un liceo ...