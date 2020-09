Riapertura Scuola, Brusaferro: Mascherina Chirurgica è La Scelta Migliore (Di sabato 5 settembre 2020) “Le mascherine di comunità sono importanti e da utilizzare laddove raccomandato. Sono però soggette a variabilità di performance a seconda della tipologia“. Queste le parole di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. “Quella Chirurgica è uno strumento di protezione che garantisce una elevata efficacia in modo uniforme a studenti, docenti e personale tecnico amministrativo. Va sottolineato che è gratuita e la struttura del commissario Arcuri garantirà la distribuzione di oltre 10 milioni di pezzi al giorno” aggiunge, intervistato dal “Corriere della Sera”. “Nella Scuola avere uno strumento di protezione efficace ed omogeneo per tutti è l’ideale. La Chirurgica, proprio per gli ... Leggi su youreduaction

Per Brusaferro l'incremento dei casi di coronavirus, addotto ai comportamenti di agosto, non deve frenare la riapertura delle scuole. Il Professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore ...

E’ l’intera comunità scientifica a levare la voce. «La riapertura delle scuole è un'occasione fantastica per innescare la trasmissione di Covid- avverte il virologo Andrea Crisanti, direttore di Micro ...

