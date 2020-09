Responsabilità medica: su chi grava il fatto ignoto? (Di sabato 5 settembre 2020) Conseguenze della distribuzione dell'onere della prova nella responsabilità medicaLa prova da fornireI cicli causali nella responsabilità medicaIl fatto ignotoConseguenze della distribuzione dell'onere della prova nella responsabilità medicaTorna su Nei giudizi di responsabilità medica, il medico e il paziente sono gravati da un differente onere della prova e, quindi, il fatto ignoto ricade sull'uno o sull'altro a seconda di cosa sia rimasto non dimostrato. A soffermarsi sulla questione, di recente, è stata la sentenza numero 18102/2020 della Corte di Cassazione qui sotto allegata. La prova da fornireTorna su Nel dettaglio, il paziente, per i giudici, deve dimostrare di aver subito un danno e che ... Leggi su studiocataldi

