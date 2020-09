Regionali, domani a Giugliano la presentazione della lista di Fratelli d’Italia (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – domani, domenica 6 Settembre, alle ore 10, il commissario provinciale di Napoli di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove, presenterà i 27 candidati alle elezioni Regionali campane a Giugliano in Campania, nell’impianto di deposito di rifiuti e del centro di eco balle. “Abbiamo scelto questo luogo”, dice Andrea Delmastro, “che rappresenta uno dei più eclatanti fallimenti del pifferaio magico De Luca. Ancora oggi, dopo aver clamorosamente disatteso la promessa di smaltire le eco balle nel primo periodo del suo mandato, De Luca, cintura nera di faccia di bronzo, promette lo smaltimento in 18 mesi. È viceversa un tema, quello delle eco balle, che se De Luca avesse solo un minimo di ... Leggi su anteprima24

raffaellapaita : Vi aspettiamo per un doppio appuntamento con la ministra @TeresaBellanova stasera a Sarzana e domani a Bolano con s… - bicepervoi : Da oggi per il nostro domani #votabicedelgiudicepervoi - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @raffaellapaita: Vi aspettiamo per un doppio appuntamento con la ministra @TeresaBellanova stasera a Sarzana e domani a Bolano con succe… - Gb2002Gb : RT @raffaellapaita: Vi aspettiamo per un doppio appuntamento con la ministra @TeresaBellanova stasera a Sarzana e domani a Bolano con succe… - Balamurugan1434 : RT @MarioBocchio: Ci vediamo domani a #Nizza (#Francia) per una nuova prova sugli #800metri. Il miglior modo per preparare i Regionali #Mas… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali domani Regionali, domani Antonio Tajani (FI) a Livorno Livorno Press Bocce: domani a Savona si svolgerà il Memorial Sacco Ricciotti

Domenica 6 settembre 2020 avrà luogo presso la società La Boccia Savona sita in Via Torino 197 R il primo Memorial in ricordo di Sacco Ricciotti su idea del giocatore Giorgio Ziliotto. Ricciotti, molt ...

Chi è il giornalista Marco Frittella, nuovo conduttore di Unomattina

Marco Frittella, grande giornalista e anchorman del Tg1, sarà il nuovo conduttore di Unomattina. L’edizione autunnale della popolare trasmissione, che inizierà lunedì 7 settembre, andrà in onda su Rai ...

Domenica 6 settembre 2020 avrà luogo presso la società La Boccia Savona sita in Via Torino 197 R il primo Memorial in ricordo di Sacco Ricciotti su idea del giocatore Giorgio Ziliotto. Ricciotti, molt ...Marco Frittella, grande giornalista e anchorman del Tg1, sarà il nuovo conduttore di Unomattina. L’edizione autunnale della popolare trasmissione, che inizierà lunedì 7 settembre, andrà in onda su Rai ...