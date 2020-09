Referendum, si schiera anche Conte: «Voterò sì». Ma nel M5S è sempre la stagione dei veleni (Di sabato 5 settembre 2020) «Voterò sì, da privato cittadino. È una riforma costituzionale votata dalla stragrande maggioranza parlamentare. La mia opinione è che se si passa da 945 a 600 membri non viene assolutamente pregiudicata la funzionalità del Parlamento». Giuseppe Conte rompe il silenzio fin qui osservato sul Referendum e annuncia il proprio voto favorevole alla legge taglia-onorevoli. Lo fa davanti al pubblico amico che affolla la festa del Fatto Quotidiano. Praticamente, gioca in casa. L’annuncio del premier trova un M5S squassato da veleni, rancori e sospetti. Il premier lo ha annunciato alla festa del Fatto Tanto è vero che la sua geografia interna è un vero rompicapo. E rende problematico capire persino se Conte si sia arruolato volontariamente sotto le insegne del ... Leggi su secoloditalia

