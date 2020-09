Recovery Fund, Orlando: “Risorse per il fosforo da dare agli smemorati, un anno fa c’era il governo più antieuropeista della storia” (Di sabato 5 settembre 2020) “Mi auguro che nelle pieghe del Recovery Fund, ci sia anche la distribuzione di fosforo per gli smemorati”. Esordisce così il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, in conferenza stampa al Nazareno. Poi la spiegazione: “Fino all’anno scorso avevamo il governo più antieuropeista della storia. Nei giorni in cui si è conclamata l’emergenza del virus, lo ricordo bene perché Nicola (Zingaretti, ndr) era momentaneamente fuorigioco, ci trovammo di fronte a un’Europa che reagì in modo incerto e contraddittorio. Abbiamo tutti temuto per la tenuta dell’Ue. Noi ora dobbiamo far sì che questa occasione non vada perduta e la si utilizzi fino in fondo. Lo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Timmermans: 'L'Italia faccia in fretta con il Recovery Fund' AGI - Agenzia Italia Recovery Fund: Gualtieri, non solo investimenti, affronteremo nodi che rallentano Paese (RCO)

"Serve Patto per l'Italia con sguardo rivolto in avanti" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 set - Nelle linee guida del Recovery fund 'non metteremo solo in campo risorse per assorbire l'impa ...

Green, competitività e coesione sociale: Macron presenta "France Relance"

(Teleborsa) - Nel pieno della pandemia - solo nelle scorse ore si sono registrati oltre 7000 casi - la Francia di Emmanuel Macron cala l'asso nella manica e mette sul piatto un maxi-piano di stimoli d ...

