Recovery fund, Gualtieri: occasione unica, si lavori a patto per l'Italia (Di sabato 5 settembre 2020) Ribadisce anche il commissario europeo agli Affari Economici Gentiloni: 'sarebbe un errore usarlo per tagliare le tasse' Leggi su tg.la7

davidealgebris : Mario Draghi premier e poi Presidente della Repubblica. Per investire €200 miliardi del European Recovery Fund. E… - nzingaretti : Con il Recovery Fund abbiamo la grande occasione di azzerare il divario tra Nord e Sud: è interesse nazionale prior… - amendolaenzo : Abbiamo scelto una direzione. Modernizzare il Paese, renderlo più veloce, più giusto, più verde. L’Italia non deve… - profgviesti : RT @fabriziobarca: GA Stella 'Cambierà tutto con 209 mld Recovery Fund? Mah.. I segnali non sembrano incoraggianti' - Filippob8 : RT @dantegiumanini: Timmerman’s , ovviamente é un Olandese , cioè abita nella frugale Olanda E Conte , Gentiloni , stanno a guardare Reco… -