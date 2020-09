Real Madrid, Mariano Diaz ha rifiutato il trasferimento al Benfica (Di sabato 5 settembre 2020) L’attaccante del Real Madrid, Mariano Diaz, avrebbe rifiutato il trasferimento al Benfica come raccontato da O Jogo Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid, avrebbe rifiutato il trasferimento al Benfica secondo quanto riportato da O Jogo. Il giocatore resta così sul gruppone del club con il suo ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione. Le due società avevano già trovato l’accordo per la cessione del calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ora il Benfica punteranno tutto su Darwin Nunez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkade… - AntoVitiello : Dopo #Ibra e #Tonali il #Milan si sta concentrando sulla chiusura delle operazioni #Brahim e #Bakayoko, nel primo c… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, fatta per l'arrivo di Brahim Diaz In prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid… - diez82 : Commessa in negozio mi chiede se ho mal di testa, vista la mascherina che indossi e non capisco. Poi si scusa dicen… - xraslytherin : @AimanNaim_97 Hahahahahahahahaah juventus vs real madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, quanto è costato Hazard? La cifra è clamorosa: 160 milioni e non 100 Sport Fanpage Calciomercato Milan, pazza idea dal Real Madrid

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, affare Real: Maldini pronto a colpire LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Maldini scarica Milenkovic: nuova idea in difesa Il Milan sta provando a capire la reale fatt ...

Messinscena alla catalana

Alla fine è stata tutta una messinscena, un ultimo numero da circo di un giocatore che da cinque anni vince soltanto a casa sua, in un campionato poco più avvincente della monotona Serie A, quella Lig ...

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, affare Real: Maldini pronto a colpire LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Maldini scarica Milenkovic: nuova idea in difesa Il Milan sta provando a capire la reale fatt ...Alla fine è stata tutta una messinscena, un ultimo numero da circo di un giocatore che da cinque anni vince soltanto a casa sua, in un campionato poco più avvincente della monotona Serie A, quella Lig ...