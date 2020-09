Razzisti e suprematisti bianchi: sono la vera minaccia terroristica per gli Stati Uniti (Di sabato 5 settembre 2020) Ora cosa farà l''inquilino, si spera in via di sfratto, della Casa Bianca? Licenzierà i responsabili, li accuserà di essere dei pericolosi sovversivi, griderà al complotto? Ma anche per uno ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Razzisti suprematisti Cosa rispondere a un razzista Il Bo Live - Università di Padova Suprematisti bianchi sono la più grave minaccia terroristica per gli Stati Uniti

Lo sostiene il Dipartimento per la sicurezza interna in un rapporto ancora in forma di bozza. Intanto lo stesso Trump ha ordinato all'Office of Management and Budget di cancellare i corsi di formazion ...

Usa: Biden, Trump ha legittimato un lato oscuro della natura umana

New York, 03 set 22:08 - (Agenzia Nova) - Il candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, si è recato in visita a Kenosha, nel Wisconsin, città teatro di forti disor ...

