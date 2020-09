Rami, dopo il “tradimento” alla Reggina arriva la firma col Boavista (Di sabato 5 settembre 2020) Adil Rami è un nuovo calciatore del Boavista. dopo essere stato davvero vicino al ritorno in Italia con la maglia della Reggina, il difensore ex Milan ha deciso di iniziare una nuova avventura in Portogallo. La società ha annunciato il centrale francese con orgoglio attraverso un messaggio pubblicato anche sui social.Rami: un campione del mondo per il Boavistacaption id="attachment 1017161" align="alignnone" width="456" Rami Boavista (twitter Boavista)/captionAdil Rami riparte dal Portogallo e viene annunciato dal Boavista. Il campione del mondo con la Francia, ed ex difensore anche del Milan, sembrava poter fare ritorno in Italia dove la Reggina e i suoi dirigenti si ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Rami, dopo il 'tradimento' alla Reggina arriva la firma col Boavista - - FilippoRubu00 : ??#Reggina, in difesa è sfumato l’obiettivo Adil #Rami ???? Il francese si è accasato al #Boavista. Niente Francia-bi… - rami_piu_smocci : RT @itinagli: Dopo aver approfondito le principali proposte, fra cui la famosa funivia, timbratrici dei tram e persino Rocca Cencia, i cui… - rami_piu_smocci : @ellyesse @blade_runner68 mi sembra che la narrazione diffusa ormai sia - ridiciamo le cose dette da Renzi ...ma un… - LaCapaRouja : Dopo Spectre questo lo vedo solo per te, Rami. -

Ultime Notizie dalla rete : Rami dopo Rami, dopo il “tradimento” alla Reggina arriva la firma col Boavista ItaSportPress Si è spenta la "forza" del Papa. Che cosa c'è dietro la sua "resa"

Qualcuno inizia a fare bilanci. Papa Francesco è stato eletto pontefice della Chiesa cattolica nel febbraio del 2013, sono dunque passati più di sette anni da quando Jorge Mario Bergoglio siede sul so ...

Fiducia, rientra la fronda dopo la riunione segreta dei governisti grillini

ROMA Questa volta nessuno scossone. Le tensioni, tutte interne al Movimento 5Stelle, che martedì sono esplose alla Camera nel voto sul decreto Covid, si fermano sulla soglia del Senato chiamato a espr ...

Qualcuno inizia a fare bilanci. Papa Francesco è stato eletto pontefice della Chiesa cattolica nel febbraio del 2013, sono dunque passati più di sette anni da quando Jorge Mario Bergoglio siede sul so ...ROMA Questa volta nessuno scossone. Le tensioni, tutte interne al Movimento 5Stelle, che martedì sono esplose alla Camera nel voto sul decreto Covid, si fermano sulla soglia del Senato chiamato a espr ...