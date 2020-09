Qualifiche GP d’Italia 2020: Hamilton di poco su Bottas. Sain ottimo terzo. Ferrari male in casa (Di sabato 5 settembre 2020) 04-06 Settembre 2020 Autodromo Nazionale Monza, Italia POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3 LAPS 1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:19.514 1:19.092 1:18.887 18 2 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:19.786 1:18.952 1:18.956 18 3 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:20.099 1:19.705 1:19.695 16 4 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:20.048 1:19.718 1:19.720 17 5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:20.193 1:19.780 1:19.795 17 6 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:20.344 1:19.962 1:19.820 18 7 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:20.548 1:20.031 1:19.864 16 8 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:20.400 1:19.924 1:20.049 19 9 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 1:21.104 1:20.064 1:20.090 19 10 10 Pierre Gasly ALPHATAURI ... Leggi su giornal

SkySportF1 : Non si può entrare, ma almeno si sente il rombo dei motori! ?? SOUND ON dal parco di Monza: alle 15 le qualifiche,… - SkySportF1 : Qualifiche del GP d'Italia a Monza senza il 'party mode': cos'è e cosa cambia #SkyMotori #F1 #Formula1 #ItalianGP ???? - SkySportF1 : ? LAMPO VERSTAPPEN (?? -25' #FP3) LIVE le terze libere del GP d'Italia ???? ? - MercRF : RT @sabbatini: Oggi sabato delle qualifiche di Monza mandiamo anche un pensiero a Jochen Rindt che si è schiantato alla Parabolica nelle pr… - TgMotor : #F1 | POLE POSITION PER LEWIS HAMILTON ????! Valtteri Bottas ???? e Carlos Sainz ???? completano la Top 3. A breve la cla… -

Ultime Notizie dalla rete : Qualifiche d’Italia Zangrillo a Radio24: «Non sono pentito. Ho detto la verità» Il Sole 24 ORE