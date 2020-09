Problemi San Paolo, Ass. Borriello: "Ricorso TAR blocca l'appalto, pronta una terza ditta" (Di sabato 5 settembre 2020) Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'assessore allo sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, facendo chiarezza sui Problemi legati al San Paolo che riguardano la termogestione in ben 19 impianti sportivi comunali: "Napoli- ... Leggi su tuttonapoli

L'Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha parlato a Radio Punto Nuovo Sport, in merito al match tra il Napoli e il Pescara. Redazione Interviste 5 SET 2020 ORE 13:37 Ciro Borriel ...

Luana Rainone è stata uccisa, il cadavere ritrovato in un pozzo tra San Valentino Torio e Poggiomarino

Luana Rainone, 31enne originaria di Sarno e residente a San Valentino Torio, era scomparsa da un mese. Il cadavere della donna è stato rinvenuto all'alba di questa mattina, avvolto in una coperta, ge ...

