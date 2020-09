Primo caso di Covid-19 in una scuola italiana: 60 alunni isolati a Roma (Di sabato 5 settembre 2020) Nino Materi La presidete: "Studente contagiato, compagni in quarantena a casa e didattica a distanza". scuola e prevenzione Covid. Se guardiamo a quanto sta accadendo in queste ore nella vicina Francia, c'è da mettersi le mani nei capelli. Appena tre giorni dopo la riapertura delle aule, il ministro dell'Istruzione, Jean-Michel Blanquer, si è presentato in tv con la faccia tirata e gli occhi bassi: «Siamo stati costretti a chiudere 12 istituti per casi di contagio da coronavirus nella Francia metropolitana, e altri 10 nel dipartimento d'oltremare della Réunion, oltre a 130 classi in scuole rimaste aperte». Insomma, peggio di qualsiasi più nefasta previsione.Ma a distanza di poche dall'allarme francese, ecco aprirsi un gravissimo fronte italiano. Le agenzie battono un «flash»: ... Leggi su ilgiornale

