Primo caso di coronavirus a scuola: è una studentessa del Friuli (Di sabato 5 settembre 2020) Arriva il Primo caso di coronavirus a scuola dopo la riapertura: si tratta di una studentessa di Cervignano del Friuli. Le scuole italiane hanno riaperto da pochi giorni le porte in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. Negli scorsi giorni la riapertura delle scuole ha preoccupato molti tra esperti e semplici cittadini, tutti spaventati da un possibile aumento dei contagi. Ora arriva il Primo caso di coronavirus in una scuola. Si tratta di una studentessa dell’istituto tecnico “Arturo Malignani” di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, che frequentava i corsi di recupero. Ora la scuola rimarrà chiusa per tre giorni per ... Leggi su bloglive

HuffPostItalia : Primo caso di Covid in una scuola di Roma: studente positivo, 60 persone in isolamento - Agenzia_Ansa : #Covid: primo caso in una scuola a Roma, studente positivo In isolamento 60 persone, anche compagni di classe e ins… - MSF_ITALIA : Ingiustificata e crudele la quarantena di massa imposta dal governo greco a #Moria, dopo il primo caso di #Covid19.… - VivaBombacci : RT @CesareSacchetti: 60 persone in isolamento domiciliare a Roma per un ragazzo risultato positivo, senza che risulti avere nemmeno sintomi… - rivia_di : RT @CesareSacchetti: 60 persone in isolamento domiciliare a Roma per un ragazzo risultato positivo, senza che risulti avere nemmeno sintomi… -