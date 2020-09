Previsioni Meteo: nonostante il maltempo in arrivo, alcune zone rimarranno a secco per altri 5-6 giorni (Di domenica 6 settembre 2020) Previsioni Meteo – Dopo qualche giornata di sole e bel tempo su tutto il territorio nazionale, anche con caldo di un certo rilievo, compatibilmente al periodo, fino a +33/+34°C oggi in Calabria, ma anche più a Nord, nel Ferrarese, il tempo tenderà a cambiare progressivamente su diverse regioni, dapprima al Nord, dove arriveranno tra domani e lunedì temporali anche forti, poi più nubi e piogge anche sulla Sicilia, entro lunedì, e qualche pioggia più sparsa e irregolare sul basso Tirreno, tra la Calabria, il sud-ovest della Lucania e il Sud della Campania. A seguire, verso metà settimana, a causa dell’ isolamento di un vortice depressionario in prossimità delle Baleari e poi in spostamento verso Ovest, nubi e piogge raggiungeranno anche la Sardegna, nuovamente ... Leggi su meteoweb.eu

Occe64 : RT @mariobianchi18: Il #5settembre 1914 nasceva #EdmondoBernacca. Pioniere nel '68 delle previsioni meteo alla TV, col. dell'Aeronautica Mi… - AngelaVillani9 : RT @mariobianchi18: Il #5settembre 1914 nasceva #EdmondoBernacca. Pioniere nel '68 delle previsioni meteo alla TV, col. dell'Aeronautica Mi… - caroliarita : @Giulio_Firenze Erano appuntamenti imperdibili quelli in Tv con le previsioni meteo del Col. #EdmondoBernacca. A ca… - mtvgobservatory : Previsioni meteo per la provincia di Avellino per il giorno 06/09/2020 - GuidoDrovandi : RT @mariobianchi18: Il #5settembre 1914 nasceva #EdmondoBernacca. Pioniere nel '68 delle previsioni meteo alla TV, col. dell'Aeronautica Mi… -