Previsioni Meteo, FOCUS sul maltempo di domenica e lunedì: ecco le aree a rischio fenomeni estremi (Di sabato 5 settembre 2020) Previsioni Meteo – Ancora una giornata di sole splendente, quella odierna, un po’ su tutto il paese, grazie all’egemonia dell’alta pressione. Da evidenziare soltanto, nelle ore pomeridiane e serali, un aumento di nubi sui settori alpini, ma nemmeno tutti, con locali addensamenti e anche qualche rovescio o temporale segnatamente, però, su alto Piemonte e sui settori altoatesini. Sotto l’aspetto delle temperature, ancora una giornata con clima estivo, sebbene più tipicamente settembrino, con temperatura un po’ oltre la norma su gran parte dei settori e valori massimi mediamente compresi tra +28 e 32°C in pianura, qualche punta locale anche verso i +33° o persino oltre. Il sole e il bel tempo prevalente continueranno anche per la giornata festiva di domani, domenica 6 ... Leggi su meteoweb.eu

AnnaScampini : RT @LucaLombroso: Meteo: nuovi temporali in arrivo, ma è presto per l'autunno L’autunno ci prova senza troppa convinzione e l’estate a tra… - aldofrongia : le previsioni meteo dicono che il tempo è denaro... - Andreacritico : RT @LucaLombroso: Meteo: nuovi temporali in arrivo, ma è presto per l'autunno L’autunno ci prova senza troppa convinzione e l’estate a tra… - LucaLombroso : Meteo: nuovi temporali in arrivo, ma è presto per l'autunno L’autunno ci prova senza troppa convinzione e l’estate… - ilmeteoit : #Meteo: #PROSSIMA #SETTIMANA, già da #Lunedì #TEMPORALI, poi un #VORTICE #IMPAZZITO colpirà #TUTTA l'Italia. Le… -

