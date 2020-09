Portogallo-Croazia: Ronaldo è l’unico senza mascherina, l’addetto alla sicurezza lo riprende (VIDEO) (Di domenica 6 settembre 2020) Cristiano Ronaldo è stato ripreso dal capo della sicurezza durante Portogallo-Croazia, gara valevole per la fase a gironi della Nations League 2019/2020. L’attaccante della Juventus era l’unico in tribuna a non indossare la mascherina, ed è stato quindi ammonito dal responsabile della sicurezza durante il match della sua nazionale, terminato poi 4-1 in favore dei lusitani. 🇵🇹⚠️ Cristiano Ronaldo, advertido por no llevar puesta la mascarilla 😷 La responsable de seguridad del estadio tuvo que llamarle la atenciónpic.twitter.com/eqarfpqmiI — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 5, 2020 Leggi su sportface

