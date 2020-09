Portogallo, Cristiano Ronaldo fuori dalla lista dei convocati per il match contro la Croazia (Di sabato 5 settembre 2020) Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla sfida di Nations League contro la Croazia: Santos lo esclude dai convocati Cristiano Ronaldo non prenderà parte alla sfida di questa sera di Nations League contro la Croazia. Fernando Santos, ct del Portogallo, ha deciso di escluderlo dalla lista dei convocati per via dell’infezione al dito del piede destro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo va KO, la colpa è...di un'ape ??? #NationsLeague | #Portogallo | #Ronaldo | #Juventus - spaziocalcio : Dubbio Cristiano Ronaldo nel #Portugal che sfida la #Hrvatska in UEFA #NationsLeague: le probabili formazioni e il… - RConte90 : RT @junews24com: Infortunio Cristiano Ronaldo: fuori dai convocati, salta Portogallo-Croazia - - junews24com : Infortunio Cristiano Ronaldo: fuori dai convocati, salta Portogallo-Croazia - - _TheDade : RT @Eurosport_IT: Cristiano Ronaldo va KO, la colpa è...di un'ape ??? #NationsLeague | #Portogallo | #Ronaldo | #Juventus -