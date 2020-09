Pomigliano Jazz Festival, domani il concerto di Lionel Loueke sul Vesuvio (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPomigliano d’Arco (Na) – Al via il Festival Pomigliano Jazz che si apre domenica 6 settembre sul Vesuvio con un’anteprima d’eccezione: Lionel Loueke in concerto con special guest il sassofonista e compositore partenopeo Daniele Sepe. Il chitarrista originario del Benin presenta sulla vetta del vulcano più famoso al mondo i brani del suo nuovo album HH dedicato al suo mentore Herbie Hancock, con un esclusivo live acustico al tramonto sull’orlo del cratere del Vesuvio a quota 1200 metri. Definito dallo stesso Hancock “un musicista che dipinge note”, Lionel Loueke è il primo artista annunciato dal Festival ... Leggi su anteprima24

Cultura, musica e paesaggio mozzafiato: domenica anteprima d’eccezione sul Vesuvio per il Pomigliano Jazz, giunto alla venticinquesima edizione. In questo splendido scenario Lionel Loueke sarà in conc ...Per l’anteprima della XXV edizione del Pomigliano Jazz Festival uno speciale concerto sul Vesuvio con il grande chitarrista Lionel Loueke e il sassofonista Daniele Sepe! Domenica 6 settembre 2020 alle ...