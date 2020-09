Pomezia, dopo l’ultimo incidente i residenti di Campo Jemini temono per la ‘tenuta’ dei new jersey: «Abbiamo paura che crollino» (Di sabato 5 settembre 2020) A seguito del grave incidente verificatosi a Campo Jemini lo scorso 27 agosto i residenti della zona hanno inoltrato diverse segnalazioni alla nostra redazione per far presente le condizioni dei new jersey posizionati dal Comune. dopo l’urto infatti le strutture si sono inclinate e soprattutto sono uscite ancor di più dalla sede stradale sollevando dubbi circa la loro tenuta. «dopo l’ultimo incidente Abbiamo paura che possano crollare» ci racconta un abitante della zona. «Parte delle strutture sono già, seppur in parte, “sospese” nel vuoto e con l’urto provocato dall’auto i new jersey si sono ulteriormente spostati e inclinati ... Leggi su ilcorrieredellacitta

