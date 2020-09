Poliziotta fa il saluto nazista, è bufera per il caso Chovanec: le immagini diventano virali (video) (Di sabato 5 settembre 2020) Il video circola sul web in modo virale. Sono immagini forti sul caso Chovanec. E si muove il ministro degli Esteri slovacco, Ivan Korcok. Ha convocato l’ambasciatore del Belgio a Lubiana Ghislain D’Hoop, per protestare. Nel video infatti si vede una Poliziotta che faceva il saluto nazista mentre i suoi colleghi trattenevano un cittadino slovacco ferito. L’uomo è poi morto mentre si trovava sotto custodia delle autorità belghe. Il caso di Josef Chovanec risale al 2018 Jozef Chovanec era stato fermato all’aeroporto di Charleroi nel 2018. Una volta in custodia, il 38enne aveva cominciato a sbattere la testa contro il muro della cella fino a sanguinare, mostrano i ... Leggi su secoloditalia

Un saluto agli agenti della Polizia di Stato che hanno prestato servizio al Commissariato estivo di Riccione e i poliziotti della Polizia Ferroviaria, che hanno intensificato e assicurato i controlli ...

Un saluto agli agenti della Polizia di Stato che hanno prestato servizio al Commissariato estivo di Riccione e i poliziotti della Polizia Ferroviaria, che hanno intensificato e assicurato i controlli ...