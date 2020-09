Poker del Milan al Monza nell’amichevole di San Siro (Di sabato 5 settembre 2020) Nell'amichevole che ha riaperto San Siro il Milan ha battuto il Monza con il punteggio di 4-1. I rossoneri, capitanati da Zlatan Ibrahimovic, rifilano un Poker ai brianzoli dell'ex Brocchi. Nel primo tempo reti di Calabria e Daniel Maldini, nel finale i rossoneri arrotondano il punteggio con Kalulu e Colombo. Finotto in gol per il Monza. Esordio nel secondo tempo per il nuovo arrivato rossonero Brahim Diaz. I tifosi del Monza hanno affisso uno striscione davanti al San Raffaele in onore di Silvio Berlusconi, il presidente del club ricoverato per coronavirus. "Forza Silvio, Monza ti aspetta per vincere insieme!". Poker del Milan al Monza nell’amichevole di San Siro ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Nella partita amichevole disputata a San Siro tra Milan e Monza, i rossoneri vincono 4-1 sui brianzoli allenati dall'ex milanista Cristian Brocchi. La squadra di Pioli, priva dei giocatori impegnati c ...

Il Genoa ha disputato questo pomeriggio un’amichevole casalinga contro la Primavera rossoblù. Buone risposte per il tecnico Maran: il 4-1 dei grandi è stato firmato dalle doppiette di Favilli e Bianch ...

