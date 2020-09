PlayStation 5 toccherà i 600€? Nuova indiscrezione lanciata da un sito specializzato Xbox (Di sabato 5 settembre 2020) Mancano pressappoco due mesi al lancio delle console di prossima generazione, Xbox Series X e PlayStation 5; uno si aspetterebbe che, in questo periodo, i principali negozi e retailer siano sommersi di richieste di pre-ordini da persone che vogliono assicurarsene un'unità. E invece no.Il tiramolla di Sony e Microsoft, restii a comunicare pubblicamente certi dati per non farsi superare dalla concorrenza ha coinvolto anche l'informazione più importante di tutti: il prezzo. Ancora oggi, non sappiamo quanto dovremmo sborsare per portarci a casa la next-gen e, probabilmente, sarà così ancora per parecchi giorni, finché una delle due compagnie non romperà questo assurdo silenzio.Speriamo che ciò avvenga molto presto, perché i rumor sul costo delle nuove console stanno aumentando giorno dopo giorno e ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #PlayStation5 toccherà i 600€? Nuova indiscrezione lanciata da un sito specializzato Xbox. -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation toccherà PS5 "Il gioco non ha limiti", è uno slogan che risuonerà in tutto il mondo secondo Sony Eurogamer.it