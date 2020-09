Playoff Nba: Miami sale 3-0 con i Bucks, i Rockets battono i Lakers (Di sabato 5 settembre 2020) Playoff Nba. I Miami Heat battono ancora una volta i Bucks e si portano ad una sola vittoria dalla finale ad Est. I Rockets vincono Gara-1 con i Lakers Due partite giocate nella notte italiana del Playoff Nba. In campo Gara-3 della sfida tra Heat-Bucks e Gara-1 tra Rockets-Lakers. Discorso quasi chiuso ad Est, dove Miami è ad una sola vittoria dalla finale della Eastern Conference, che manca dai tempi di Lebron e Wade. Gli Heat hanno sconfitto in Gara-3 115-100 i Bucks, portandosi sul 3-0 nella serie. Decisivo, ancora una volta, Butler, che realizza 30 punti, di cui 17 nell’ultimo quarto. I Bucks crollano nel 4° quarto, dove subiscono un parziale di ... Leggi su zon

