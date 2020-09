Pisa. Approvato il progetto esecutivo per il restauro della Cappella di Sant’Agata (Di sabato 5 settembre 2020) Il Comune di Pisa approva il progetto esecutivo per il restauro della Cappella di Sant’Agata, situata all’interno del complesso architettonico della chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno. Si tratta di un intervento da 348 mila euro che sarà avviato entro la fine dell’anno. Il progetto Approvato – e per il quale sarà indetta in tempi brevi una gara ad evidenza pubblica per l’appalto dei lavori – prevede il completo restauro delle parti murarie della copertura e delle pareti esterne, nonché degli infissi e del pavimento interno. E’ previsto inoltre un importante intervento di consolidamento strutturale per contenere la spinta dei ... Leggi su laprimapagina

Il Comune di Pisa è stato selezionato dal Progetto europeo “Nature-Based Cities” nell’ambito del programma Horizon 2020. Si entra quindi nella fase due della valutazione, necessaria per ottenere i 400 ...

Una borsa di studio per una ricerca sulle leggi del volontariato e della cooperazione sociale. Erogata dal Centro di ricerca Maria Eletta Martini

Il 2021 sarà il trentennale dall’approvazione di due leggi fondamentali per la storia e l’evoluzione del terzo settore in Italia. Il Centro di Ricerca Maria Eletta Martini promuove una borsa di studio ...

