Pierfrancesco Favino “Padrenostro” il red carpet con la figlia Lea Favino a Venezia 77 (Di sabato 5 settembre 2020) Padrenostro red carpet a Venezia 77 con Pierfrancesco Favino e Lea Favino Padrenostro di Claudio Noce è il primo film italiano dei 4 in concorso a presentarsi sul tappeto rosso di Venezia 77. Il protagonista Pierfrancesco Favino in compagnia della figlia Lea Favino sul red carpet della terza giornata della Mostra del cinema 2020. Presente anche la madrina Anna Foglietta e ... Leggi su spettacoloitaliano

Tg3web : Al Festival del cinema di Venezia oggi è la volta del primo film italiano in concorso, ‘Padrenostro’, con Pierfranc… - raimovie : In conferenza stampa per il film PADRENOSTRO (Venezia77) con Claudio Noce (regista), Pierfrancesco Favino (attore,… - Lexus_Italia : L’eleganza in ogni sfumatura. Con Lexus a #Venezia77 Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Marco D’Amore e Yvonne… - hznll28 : RT @_valslife: ?? ?? ?? ?? pierfrancesco favino, ?? lino guanciale e matteo… - MutiCarla : RT @Lexus_Italia: L’eleganza in ogni sfumatura. Con Lexus a #Venezia77 Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Marco D’Amore e Yvonne Sciò.… -