Pieces of a Woman, la recensione: lo straordinario dramma è da Leone d’Oro (Di sabato 5 settembre 2020) La recensione di Pieces of a Woman, il nuovo film di Kornél Mundruczó, con protagonisti Vanessa Kirby e Shia LaBeouf, presentato in concorso a Venezia 77. È con parecchio entusiasmo che ci accingiamo a scrivere la nostra recensione di Pieces of a Woman, film presentato in concorso alla 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Il nuovo film di Kornél Mundruczó, e il suo primo in lingua inglese, - lo diciamo senza riserve - eleva di molto la qualità del concorso e prenota quasi sicuramente (a meno di spiacevoli sorprese) un posto alla cerimonia di premiazione. Girato in maniera incredibile e recitato meglio, Pieces of a Woman è una montagna russa di emozioni forti. Il crollo del ... Leggi su movieplayer

