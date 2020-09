Picchiata e umiliata dal compagno violento: “Mi dice di stare a cuccia ma non lo denuncio” (Di sabato 5 settembre 2020) I carabinieri l’hanno soccorsa in strada: aveva le costole rotte e un dito spezzato. L’inferno di una 28enne nel Torinese: «Lui ha bisogno di me» Leggi su lastampa

I carabinieri l’hanno soccorsa in strada: aveva le costole rotte e un dito spezzato. L’inferno di una 28enne nel Torinese: «Lui ha bisogno di me» TORINO. «Lo so che mi picchia, ma io gli voglio bene.

Sequestrata, picchiata e umiliata dal compagno chef a Rotterdam: il dramma di una studentessa di 20 anni

Cercava l’arco prezioso dell’amore. A vent’anni è così ampio da non avere confini. Tanto che lei, studentessa ventenne di Mondovì, era disposta a trasferirsi in Olanda per inseguire quell’uomo conosci ...

I carabinieri l'hanno soccorsa in strada: aveva le costole rotte e un dito spezzato. L'inferno di una 28enne nel Torinese: «Lui ha bisogno di me» TORINO. «Lo so che mi picchia, ma io gli voglio bene.