Pestaggio all’isola d’Elba | cinque denunciati per lesioni gravi

Succede all'isola d'Elba: scatta la denuncia per cinque giovani accusati del Pestaggio di un 26enne di Rieti. I Carabinieri di Portoferraio hanno denunciato cinque giovani tra i 19 e i 27 anni per aver picchiato e buttato in mare un 26enne. La vittima è un lavoratore stagionale originario di Rieti. Secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori il giovane laziale avrebbe fatto degli apprezzamenti su una ragazza amica dei denunciati. I cinque non hanno gradito le attenzioni del 26enne rietino e lo hanno aspettato fuori dal locale. Una volta uscito gli aggressori si sono scagliati contro di lui colpendolo con calci e pugni per poi buttarlo in mare. La vittima, stordita e indolenzita, è uscita dall'acqua solo grazie all'aiuto di alcuni amici.

