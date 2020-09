Perde il controllo dell'auto, sbatte contro un albero e finisce in un fossato: morto (Di sabato 5 settembre 2020) Dramma, nel primo pomeriggio di oggi, sabato 5 settembre 2020, a Poirino, in frazione Ternavasso, lungo la strada che porta a Pralormo. Un uomo di 82 anni, residente a Torino, è morto a seguito di un ... Leggi su torinotoday

Eurosport_IT : Che spavento per #Lopez! Perde il controllo della bici sul bagnato e finisce contro un cartello stradale ??… - Iw1prt_Alberto : RT @vvfveneto: #5settembre #Mirano(VE), la notte scorsa, perde il controllo dell’auto finendo in un fossato, contro il terrapieno in cemen… - newsjesi : #BelvedereOstrense, entra un’ape dal finestrino, perde il controllo della vettura - Emergenza24 : RT @vvfveneto: #5settembre #Mirano(VE), la notte scorsa, perde il controllo dell’auto finendo in un fossato, contro il terrapieno in cemen… - Runa010__ : RT @vvfveneto: #5settembre #Mirano(VE), la notte scorsa, perde il controllo dell’auto finendo in un fossato, contro il terrapieno in cemen… -