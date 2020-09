Perché non usare vaccini speciali sugli animali selvatici per evitare nuove pandemie? (Di sabato 5 settembre 2020) (foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP via Getty Images)Ebola, Nipah, Covid-19, dengue, Sars e Mers, solo per citarne alcune. La lista purtroppo è lunga, i rischi concreti: sappiamo da anni che le zoonosi, le malattie trasmesse agli esseri umani dagli animali, sono uno dei pericoli maggiori che minacciano la salute globale. Anche per colpa dei rapidi cambiamenti che stiamo imponendo agli ecosistemi del pianeta, che moltiplicano le occasioni di contatto tra umani e animali selvatici, e quindi la trasmissione di nuove malattie, potenzialmente catastrofiche. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, in una fase in cui ancora lottiamo per uscire dalla pandemia causata da Sars-Cov-2, un virus dei pipistrelli, passato per i pangolini (è ancora l’ipotesi più probabile) e poi chissà per quali altre ... Leggi su wired

