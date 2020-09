“Per Trump i soldati feriti o morti in guerra sono ‘perdenti’ e ‘schiappe'”. Le rivelazioni di Atlantic scuotono anche Melania: “Fake news” (Di sabato 5 settembre 2020) Persino la silenziosa first lady scende in campo per difendere il marito, questa volta finito nel mirino per presunti attacchi ai veterani, categoria da sempre portati in palmo di mano come eroi dal Partito repubblicano, e che come sempre ha avuto il suo rilievo alla Convention di agosto. Secondo l’autorevole magazine The Atlantic, definito in passato “brutto e noioso” dal tycoon, Donald Trump ha definito i soldati feriti o morti in guerra dei “perdenti” e messo in dubbio il rispetto del Paese nei loro confronti. Trump avrebbe inoltre screditato il servizio militare di George H.W. Bush, mosso critiche alla presenza di veterani feriti ad una parata militare, e annullato una visita al ... Leggi su ilfattoquotidiano

