Pedullà: il City alzerà l’offerta per Koulibaly, si va verso i 68-70 milioni più bonus (Di sabato 5 settembre 2020) Secondo quanto scrive Alfredo Pedullà, Koulibaly è più vicino al Manchester. “Nelle ultime ore i contatti con Ramadani si sono intensificati, l’offerta del Manchester City aumenterà e si avvicinerà alla base dei 68-70 milioni più bonus. Koulibaly sta attendendo serenamente, ma sa che il suo futuro è ormai scritto. Fino alla definizione resta sempre un margine di dubbio, si tratta di trattative importanti e per un cavillo può essere messo tutto in discussione, ma si sta lavorando per arrivare alla soluzione e la fiducia aumenta. De Laurentiis legittimamente chiedeva una cifra vicina agli 80 milioni, ma si accontenterà di qualcosa in meno”. L'articolo Pedullà: il City ... Leggi su ilnapolista

