Partner violento le punta il coltello alla gola: "Sono stati anni di torture" (Di sabato 5 settembre 2020) Una vittima di abusi da parte del Partner violento si è lasciata andare, raccontando a ruota libera la sua terrificante esperienza. Il racconto della giovane donna fa accapponare la pelle. Stando alle sue dichiarazioni, il Partner violento le ha completamente stravolto la vita, costellandola di abusi, soprattutto di tipo psicologico. L'uomo è addirittura arrivato al …

Gelosia del partner, perché in estate aumenta e come affrontarla

Molte persone si trovano a vivere all’interno della relazione di coppia un sentimento molto forte e complesso, la gelosia. Dietro alla gelosia spesso abitano frustrazioni e desideri che non si riesce ...

