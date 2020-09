Papa Francesco diventa virologo e firma l’enciclica post pandemia, il 3 ottobre a Assisi (Di sabato 5 settembre 2020) Papa Francesco sarà il 3 ottobre ad Assisi dove firmerà l'enciclica "Fratelli tutti", documento ispirato dalla pandemia. La visita si svolgerà in forma privata, senza partecipazione di fedeli Leggi su firenzepost

