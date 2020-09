Papa annuncia visita ad Assisi per firmare l'enciclica post-Covid (Di sabato 5 settembre 2020) commenta Papa Francesco sarà il 3 ottobre ad Assisi dove firmera' l'enciclica 'Fratelli tutti', documento ispirato dalla pandemia. Lo rende noto il direttore della sala stampa della Basilica di San ... Leggi su tgcom24.mediaset

Il 3 ottobre papa Francesco firmerà la nuova enciclica sulla fratellanza. Lo ha annunciato il direttore della Sala Stampa, padre Enzo Fortunato. Il Pontefice celebrerà una messa in forma privata press ...