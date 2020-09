Paolo Ciani si candida a Roma. Ecco il nome debole per far arrivare la Raggi al ballottaggio (Di sabato 5 settembre 2020) A dare il via ufficialmente alla corsa per il Campidoglio è il "nome debole" del centrosinistra che serve a far arrivare Virginia Raggi al ballottaggio. È Paolo Ciani, consigliere regionale del Lazio legato al movimento Demos che oggi ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Roma. "Ci siamo! In tanti mi avevano chiesto cosa avremmo fatto alle prossime elezioni di Roma con Democrazia Solidale - DEMOS. Saremo presenti in tutti i Municipi e al Comune con nostre liste e avremo un candidato sindaco da proporre alla coalizione. E ora si corre!", ha scritto su Facebook. Serve restituire alla Capitale "una visione, un ruolo internazionale, culturale, religioso. Non solo ... Leggi su iltempo

AGI - Bisogna "restituire alla Capitale d'Italia una visione, un ruolo internazionale, culturale, religioso. Non solo gestione del quotidiano, insomma, ma la città deve ritrovare la sua anima". Con qu ...

