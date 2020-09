Paola Turani, bellezza in primo piano: un dettaglio non sfugge ai fan – FOTO (Di sabato 5 settembre 2020) Paola Turani è una donna bellissima: la nativa di Bergamo ha messo in rete uno scatto stupefacente facendo notare un dettaglio ai suoi fan. Paola Turani è una delle influencer e fashion blogger più amate e seguite dagli italiani. La nativa di Bergamo ha sempre conquistato consensi grazie alla sua bellezza e alla sua semplicità. … L'articolo Paola Turani, bellezza in primo piano: un dettaglio non sfugge ai fan – FOTO proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

dissenten : RT @dobrevsunicorns: Premetto con umiltà che non ci capisco assolutamente nulla di moda, però l’accostamento vestito, borsa, scarpe che ha… - bierreuno : Comunque Paola Turani splendida 50enne sul red carpet a Venezia, altroché Cate Blanchett ?? - webbohit : Paola Turani - xlouhappjness : Ma paola turani che nelle ultime storie ig dice “ora appena hai un raffreddore tutti pensano al covid” grazie al ca… - Ponopomellato : Paola turani era partita male con 'ora appena hai un raffreddore tutti pensano al covid' ed ha continuato peggio di… -