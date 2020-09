Pandemia Italia: il piano anti-Covid c’era ma non è stato utilizzato (Di sabato 5 settembre 2020) Il piano c’era. Il piano pandemico per il Covid 19. Non era una bugia messa in circolazione dai media. Per la precisione si chiama “piano sanitario di organizzazione della risposta dell’Italia in caso di eventuale emergenza pandemica da Covid-19”. Non lo conosciamo perché decisero di tenerlo segreto. Un caso molto concreto. Quando venne approvato il … L'articolo Pandemia Italia: il piano anti-Covid c’era ma non è stato utilizzato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Agenzia_Italia : Quest'estate le presenze dei turisti stranieri sono calate del 65% - luigidimaio : A Berlino insieme ai colleghi europei ci siamo confrontati su diversi dossier importanti sia per l’Italia che per t… - ispionline : L’#Italia è 6° per numero di decessi per milioni di abitanti a causa del #Covid19. A 6 mesi da quando l’#OMS ha di… - Cosimo69606621 : @italia_pro Ah! L'odiosa pandemia che ci fa starnutire! - Ivanka2424 : RT @metellodsrosa: Rabbrividivi anche quando chi era al governo del paese a inizio e nelle fasi più delicate della pandemia, andava nelle p… -