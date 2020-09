Palermo, giornalista aggredita a Ferragosto: misure cautelari per tre persone (Di sabato 5 settembre 2020) Avevano aggredito una giornalista freelance la notte di Ferragosto, mentre lei filmava lo sgombero di una tendopoli sul litorale di Barcarello, a Palermo. Venerdì 4 settembre i carabinieri di Partanna Mondello hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di tre persone. Due di loro, un 58enne e un 40enne palermitani, sono ora soggetti all’obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Il primo è ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, il secondo di tentato furto con strappo aggravato. La terza persona è una 54enne palermitana: per la donna è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. È ritenuta responsabile di minaccia a pubblico ufficiale. I fatti risalgono allo scorso 15 agosto, quando diverse ... Leggi su ilfattoquotidiano

ilSicilia : #Cronaca #aggressione Giornalista aggredita a Ferragosto: tre misure cautelari a Palermo - SiciliaReporter : Palermo, aggressione giornalista: eseguite misure cautelari per tre persone - _mrbyte : Aggressione a giornalista a #Palermo, tre ordinanze cautelari - imarkez : RT @blogsicilia: Giornalista aggredita a Barcarello a Ferragosto, scattano tre misure cautelari - -

La Repubblica

L'aggressione ad una giornalista palermitana la notte di Ferragosto a Palermo. I carabinieri hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal tribunale di Palermo, ...